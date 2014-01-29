Бунт в середовищі «регіоналів» не дасть шансу Арбузову стати прем’єром - експерт

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політтехнолог Тарас Березовець.

Він зазначив, що сьогодні влада опинилась у слабкій ситуації. «Якщо тиждень тому сила її грала на руку владі, то сьогодні будь-яке затягування конфлікту, в тому числі з призначенням нового складу Кабміну, буде грати на послаблення Президента. Внутрішні війська, «Беркут» бачать, що людина, яка їм обіцяла моральні заохочення, Азаров, відправлений у відставку, і всі ті забов’язання, які брались перед ними, виконані не будуть. У таких умовах їхня готовність стояти далі буде дуже суттєво падати, і все це призведе до деморалізації цих підрозділів. Вони зберігають свою силу, але все рівно бажання відстоювати і захищати владу у них буде все менше», - сказав Березовець.

Березовець також вважає, що затягування з призначенням прем’єра найменш вигідне Президенту України Віктору Януковичу. «Тому він має визначитись найближчими днями. Йому потрібно визначитись з кандидатурою прем’єра до кінця цього парламентського тижня. Слід розуміти, що, враховуючи бунт в середовищі «регіоналів» та окрему позицію, яку зайняли 40 депутатів з групи Ріната Ахметова і ще 38 із так званої групи Тігіпка – загалом 78 «регіоналів», це не дає жодних шансів на те, щоб прем’єром був призначений хтось на зразок Сергія Арбузова. Під сім’ю сьогодні ніхто голосів не дасть. Це очевидне послаблення сім’ї, тому для того, щоб домовитись, Президент сьогодні має йти за логікою, яку він висловив раніше. А саме – віддати посаду прем’єра представникам опозиції або незалежним кандидатам», - сказав Березовець.

На його думку, найбільш вірогідною та компромісною кандидатурою, за яку проголосують олігархи в середовищі Партії регіонів, а також підтримає опозиція, є Порошенко. «Він може виступити гарантом збереження мирної ситуації… Призначення Порошенка переформатує нинішній склад Верховної Ради. Я думаю, що це вже буде не пропрезидентська більшість, а пропрем’єрська. Тому що Президент сьогодні перетворюється на «кульгаву качку» - людина, яка має все менше шансів на наступне переобрання», - додав політтехнолог.

Березовець вважає, що в опозиції справи теж достатньо кепські. «Вони показали себе не з найкращого боку в ситуації протистояння. Тому у них будуть серйозні проблеми з рейтингами, і їм потрібно подумати, чи варто їм сьогодні ініціювати проведення дочасних парламентських виборів», - сказав співрозмовник агентства, додавши, що Янукович не зацікавлений у переобранні парламенту.

«Президентських дострокових виборів не буде. Я не бачу можливостей, але є високі шанси, що буде переобрання парламенту. Президент, звичайно, у цьому не зацікавлений, але у цьому зацікавлені багато гравців зовнішніх, яких немає у парламенті. Наприклад, Юрій Луценко, лідери Автомайдану. Це ті люди, які мають високі шанси потрапити в парламент. Якщо будуть тиснути зовнішні гравці, то я думаю, що є шанси повернути Конституцію 2004 року – це ключова передумова виходу з кризи. На цьому будуть наполягати і США, і РФ. У кожного з них своя мотивація. Росія, насамперед, буде прагнути цього тому, що вони завжди хотіли, щоб в Україні була слабка президентська влада і сильна парламентська. Вони сподіваються таким чином через підконтрольних депутатів тримати ситуацію на контролі», - пояснив Березовець.

Щодо того, як довго ще будуть стояти люди на Майдані, він сказав: «Ще одна вимога Майдану – притягнення до кримінальної відповідальності керівників «Беркуту», Внутрішніх військ, рядових бійців і офіцерського складу, які причетні до катувань, викрадань мирних громадян. До цього ніхто розходитись не буде. Сьогодні Майдан виграє, і він не буде розходитись навіть у випадку спроби запровадження надзвичайного стану».

Водночас Березовець висловив думку, що для введення надзвичайного стану в країні не вистачить голосів у ВР. «Є шанси, що він може бути введений, але у ВР голосів для цього не буде. Це може бути зроблено лише в незаконний спосіб шляхом указу Президента чи рішення РНБО», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Микола Азаров подав 28 січня заяву про відставку. Янукович прохання про відставку задовольнив, одночасно відправивши у відставку весь Кабінет міністрів. Водночас Президент доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну.

Обов'язки голови уряду виконуватиме перший віце-прем'єр Арбузов.