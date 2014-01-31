До харківської друкарні, що виготовляє листівки для Євромайдану, кинули "коктейль Молотова"

31 січня біля 3:00 в Харкові на провулку Кравцова в шибку приміщення на першому поверсі житлового будинку кинули "коктейль Молотова", повідомляється на сайті харківського Євромайдану.

В цьому приміщенні розташована друкарня, яка виготовляла листівки для харківського Євромайдану.

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Власник друкарні, приватний підприємець Ярослав Здоровий вважає, що це помста "тітушок" за те, що він друкував листівки для Євромайдану. На місце злочину прибула міліція і провела слідчі дії.