МВД планує охороняти громадський порядок реактивними вогнеметами -ЗМІ

Про це свідчить проект постанови Кабміну, який є у розпорядженні ZN.UA.

"Шмель" та "Шмель-М" ("Джміль" та "Джміль-М") вписані в розділ переліку спецзасобів, де згадуються ручні газові гранати і патрони з газовими гранатами.

У пояснювальній записці до постанови Віталій Захарченко зазначив, що його прийняття дозволить належним чином забезпечити виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської безпеки і боротьби із злочинністю, пише ZN.UA.

Зазначимо, що реактивний піхотний мобільний вогнемет "Джміль-М" узятий на озброєння військових підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) Сухопутних військ Росії. Він має значну дальність стрільби, велику потужність і призначений для знищення живої сили супротивника, яка розташована в різного роду спорудах, виведення з ладу автомобільної та легкої броньованої техніки, руйнування укріплених об'єктів, повідомляє видання.

Вогнемет здатний вражати живу силу на відстані до 1,7 кілометрів, прицільна дальність стрільби - до 800 метрів.

Відзначимо, що крім термобаричних і запалювальних боєприпасів вогнемет "Джміль" може стріляти димовими зарядами, що створює непроникну завісу і тим самим засліплюючи противника.