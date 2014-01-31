США вимагають від української влади знайти викрадачів активіста Булатова

"Нам вселяють огиду нещодавні випадки нападів на мирних протестувальників в Україні. Наприклад, нас глибоко турбують дані, що організатор Автомайдану Дмитро Булатов піддався тривалим тортурам під час свого зникнення на цьому тижні", - сказала Харф, передає РИА Новости.

Вона закликала українську владу активно розслідувати справу і притягти до відповідальності винних.

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Як повідомлялося раніше, Булатов був прооперований після того, як його викрали і катували невідомі. У нього були виявлені численні гематоми на тілі й обличчі, а також різані рани вух.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Булатова, воно перебуває на особливому контролі МВС України.