США вимагають від української влади знайти викрадачів активіста Булатова

23:15, 31 січня 2014
Політика
0 0

США вимагають від української влади знайти людей, які викрали активіста Автомайдану Дмитра Булатова, заявила журналістам у п'ятницю представник держдепартаменту Марі Харф.

сша / zr.ru

"Нам вселяють огиду нещодавні випадки нападів на мирних протестувальників в Україні. Наприклад, нас глибоко турбують дані, що організатор Автомайдану Дмитро Булатов піддався тривалим тортурам під час свого зникнення на цьому тижні", - сказала Харф, передає РИА Новости.

Вона закликала українську владу активно розслідувати справу і притягти до відповідальності винних.

Читайте такожЗ'явилося перше відео з Дмитром Булатовим

Як повідомлялося раніше, Булатов був прооперований після того, як його викрали і катували невідомі. У нього були виявлені численні гематоми на тілі й обличчі, а також різані рани вух.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Булатова, воно перебуває на особливому контролі МВС України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter