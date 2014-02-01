Німеччина готова прийняти Булатова на лікування

Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр закликає владу в Україні дозволити активісту Автомайдану Дмитру Булатову приїхати на лікування у Німеччину. Таке прохання він висловив під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, спілкуючись у кулуарах з українським колегою Леонідом Кожарою у п’ятницю, 31 січня, передає Deutsche Welle.

За інформацією джерела з оточення Штайнмаєра, як передає dpa, міністр закордонних справ ФРН "максимально наполегливо" закликав Кожару не перешкоджати, щоб тяжко поранений і, вочевидь, потерпілий від катувань Дмитро Булатов, виїхав на лікування до Німеччини, якщо він висловить таке бажання.