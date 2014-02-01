Суд визнав незаконною вимогу Житомирської міськради про звільнення активістів Майдану

Як повідомили УНІАН у Житомирському окружному адміністративному суді, таке рішення вказаний суд прийняв 31 січня на своєму засіданні.

Таким чином суд повністю задовольнив позовні вимоги прокуратури.

Після рішення сесії Житомирської міської ради, що проходила 24 січня цього року, прийняте на ній вказане звернення до Президента України Житомирський міський голова Володимир Дебой підписав та направив Віктору Януковичу.

Тепер суд визнав це рішення незаконним .

Як повідомляв УНІАН, 24 січня цього року на позачерговій сесії Житомирська міська рада висунула вимоги до Президента України Віктора Януковича звільнити всіх затриманих активістів Майдану у Києві.

За таке звернення до Президента проголосувала більшість депутатів міськради, присутніх на сесії. У ньому

депутати вимагали врегулювати суспільно-політичну ситуацію в державі.