ЄС спізнився щодо України - чеський спікер

Про це в інтерв’ю Чеському Радіо заявив голова парламенту Чехії Ян Гамачек, повідомляє Радіо Свобода.

Якби Європейський союз був активнішим наприкінці минулого року, ймовірно, нинішніх подій могло б і не бути, заявив чеський політик.

Ян Гамачек також зауважив, що «для Європейському союзу поїзд пішов. Зусилля президента Європейської ради Германа Ван Ромпея щось цієї миті пропонувати надходять надто пізно».

Читайте такожУ Мюнхені Кожара розповів, що Україна може стати банкрутом - Більдт Виступаючи на Міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені, Гамачек сказав, що нині в жодному разі не можна допустити рішення, «яке б призвело до ще більшої нестабільності чи могло б започаткувати процес розділення України».

На думку спікера чеського парламенту, на сьогодні важливо уникнути і будь-яких рішень, які б спровокували конфлікт між ЄС та Росією.