Кернес кричав журналістам "Ганьба" і вимагав прорвати інформблокаду

«Ганьба їм, журналістам! Вони лише й можуть робити такі святкові сюжети, скільки сьогодні Майдан завоював будівель, скільки Майдан сьогодні розібрав бруківок і скільки спалив будівель», – сказав Геннадій Кернес учасникам всеукраїнського зльоту керівників первинних організацій Партії регіонів.

Водночас керівник обласного осередку Партії регіонів, голова облдержадміністрації Михайло Добкін поскаржився на інформаційну блокаду і спотворення інформації журналістами.

Читайте такожКернес загрожує більш ніж жорсткою відсіччю за спробу захоплення мерії Харкова«Я думаю, сьогодні в цій залі сидять журналісти, які писатимуть про заорганізованість зльоту», – сказав Добкін 6-тисячній публіці регіоналів.

«Зберуться 150-200 чоловік біля пам’ятника Шевченку і це всі показують, як бажання харків’ян підтримати Євромайдан. Збереться 50-100 тисяч людей на найбільшій площі Європи, то показують, що зігнали бюджетників, мовляв, люди стоять там із примусу», – зазначив Добкін.

На його думку, ЗМІ викривлено висвітлюють події, пов’язані з протистоянням на Грушевського, діями силовиків, а також не представлена думка громади сходу та півдня України щодо незгоди з бунтівними настроями.

Читайте такожАктивіст Гаврилюк розповів, як Беркут роздягнув його на морозі та відрізав чубаПеред початком зльоту регіоналів, організатори демонстрували ролики про злочини проти «Беркута». Також показали сюжет про козака Михайла Гаврилюка, в якому автори відеоролика стверджували, що чоловіка ніхто не займав, він сам зник, а потім перед журналістами з’явився у гримі.

«Синці, сліди від побиття йому ретельно пензликом намалювали фахові гримери», – пояснив диктор ролика. Та й сам Михайло, на думку авторів «викривального матеріалу», – морж, тому й не захворів при сильному морозі.

На екстрений всеукраїнський зліт керівників первинних організацій Партії регіонів до Харкова в суботу прибуло близько 6 тисяч делегатів із 21 області України, а також представники 50 громадських організацій.