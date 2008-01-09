Вінський знає, кого посадять замість Семенюк

На посаду голови Фонду держмайна може бути запропонована кандидатура народного депутата від фракції БЮТ Андрія Портнова.

Про це повідомляє "Українська правда" посилаючись на свої джерела.

Крім того, відповідну інформацію підтвердив член БЮТ, міністр транспорту і зв`язку Йосип Вінський.

Як відомо, зараз головою Фонду держмайна є член Соцпартії Валентина Семенюк.