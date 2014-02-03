США і ЄС готують план фінансової допомоги Україні - Ештон

Про це в інтерв’ю виданню Wall Street Journal повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон.

Ції дії, за її словами, спрямовані на надання допомоги Україні в перехідний період, коли тимчасовий уряд може розпочати політичні та економічні реформи перед призначеними зараз на 2015 рік президентськими виборами, передає Радіо Свобода.

Обсяг допомоги «буде немаленьким», сказала Ештон, умови цієї допомоги не вимагатимуть укладення Києвом довгострокової угоди з Міжнародним валютним фондом.

Ештон додала, що пакет може складатися не тільки з грошей, але може також містити інвестиційні зобов’язання та інші пропозиції.

Верховний представник ЄС із закордонних справ відвідала Україну минулого тижня, щоб сприяти діалогу між урядом і опозицією. Вона також планує приїхати до Києва цього тижня.