У кабінеті заступника генпрокурора виявили пари ртуті

Слідчий Генеральної прокуратури України порушив кримінальну справу у зв’язку з виявленням парів ртуті у службовому кабінеті заступника генпрокурора Миколи ГОЛОМШИ.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генпрокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, дослідча перевірка виявила достатньо підстав для порушення кримінальної справи за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Як зауважив Ю.БОЙЧЕНКО, приводом для цього стало звернення М.ГОЛОМШИ, який повідомив, що почувається погано, і не виключив, що погіршення самопочуття може бути пов’язано з наявністю якихось випаровувань в його службовому кабінеті.

Співробітники санепідемстанції провели обстеження кабінету М.ГОЛОМШИ, і виявили у повітрі наявність парів ртуті. Ю.БОЙЧЕНКО не уточнив показник концентрації цих парів у повітрі, однак зауважив, що в приміщенні була проведена демеркуризація.

Наразі в кабінеті М.ГОЛОМШИ здійснюється ремонт.

Сам заступник генпрокуратура пройшов амбулаторне обстеження і продовжує виконувати свої службові обов’язки.

Ю.БОЙЧЕНКО нагадав, що М.ГОЛОМША, крім інших своїх обов’язків, здійснює контроль за розслідуванням кримінальних справ про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.