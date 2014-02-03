Онук Махатми Ганді записав відеозвернення до українців
13:18, 03 лютого 2014Політика
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Раджмохан Ганді засудив насилля, яке відбувається в Україні, й закликав політиків до діалогу та пошуку миру.
Раджмохан Ганді
Раджмохан Ганді, онук Махатми Ганді, завдяки якому Індія отримала незалежність від Великобританії, записав відеозвернення до українців, повідомляє Еспресо.TV.
Раджмохан Ганді, письменник і публіцист, президент міжнародної асоціації "Ініціатива змін", засудив насилля, яке відбувається в Україні. Також він закликав політиків до діалогу та пошуку миру.
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Крім того онук Махатми Ганді зізнався, що постійно молиться за українців.
Нагадаємо, що чотири роки тому Раджмохан Ганді вперше приїхав в Україну. Тоді він відвідав: Київ, Харків, Сімферополь, де зустрічався з молодіжними активістами та читав лекції.
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