Онук Махатми Ганді записав відеозвернення до українців

Раджмохан Ганді, онук Махатми Ганді, завдяки якому Індія отримала незалежність від Великобританії, записав відеозвернення до українців, повідомляє Еспресо.TV.

Раджмохан Ганді, письменник і публіцист, президент міжнародної асоціації "Ініціатива змін", засудив насилля, яке відбувається в Україні. Також він закликав політиків до діалогу та пошуку миру.

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Крім того онук Махатми Ганді зізнався, що постійно молиться за українців.

Нагадаємо, що чотири роки тому Раджмохан Ганді вперше приїхав в Україну. Тоді він відвідав: Київ, Харків, Сімферополь, де зустрічався з молодіжними активістами та читав лекції.