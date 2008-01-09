На старий Новий рік Тимошенко запланувала відрядження

Кабінет міністрів прийняв за основу програму діяльності уряду «Український прорив: для людей, а не політиків».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Кабміну всі міністри внесли свої пропозиції щодо внесення змін до програми і схвалили її прийняття як основу.

«Я хотіла б звернути увагу на те, що ми повинні допрацювати програму протягом доби і завтра вранці передати її Президенту України, щоб вони (Секретаріат Президента) могли проаналізувати і при необхідності внести зміни», - сказала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також запропонувала направити програму діяльності уряду в Національну академію наук України для експертної оцінки, а також уже зараз розпочати роботу з комітетами і фракціями Верховної Ради.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила віце-прем`єр-міністру Івану ВАСЮНИКУ і міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ організувати в Українському домі громадське обговорення програми діяльності уряду. «Це потрібно запланувати на 13 або на 15 січня, оскільки 14 січня я знаходитимуся у відрядженні в Дніпропетровській області», - пояснила вона.