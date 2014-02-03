Фюле не планує поїздку до України найближчими днями - прес-секретар

Про це повідомив прес-секретар Фюле Петер Стано.

Читайте такожФюле: Євросоюз повинен пообіцяти Україні перспективу вступу«Візит в Україну в найближчі дні не передбачається. У вівторок, середу та четвер єврокомісар (Фюле) повинен знаходитись у Страсбурзі на пленарній сесії Європарламенту», - сказав Стано РИА Новости.

Раніше в понеділок українські ЗМІ з посиланням на позафракційного опозиційного депутата Верховної ради, колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка повідомили, що в середу відбудуться візити до Києва Штефана Фюле і глави дипломатії ЄС Кетрін Ештон.

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