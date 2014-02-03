Пам’ятник Сталіну в Луцьку "заховали" в коридор обкому КПУ

Луцький Сталін виготовлений з бетону і важить трохи більше 100 кілограмів, повідомляє ВолиньПост.

Як заявив завідувач відділу по роботі з молоддю Волинського обкому КПУ Олександр Кононович, гроші на пам’ятник стали збирати кілька років тому.

«Цей процес завершився нещодавно і ми приурочили відкриття до Дня визволення Луцька», - пояснив Кононович.

Читайте такожКомуністи заявили, що поставили в Луцьку пам’ятник СталінуВід відмовився називати суму грошей, в яку обійшовся пам’ятник, а також його автора. Сказав лише, що погруддя виготовили у Луцьку.

Матеріал, за його словами, обрали з міркувань безпеки.

«Зробили з бетону, тому що якщо якісь радикали спробують його розбити, то форма все-одно залишиться і ми зможемо наклепати хоч 100 штук нових», – пояснив Олександр Кононович.

Також він потішився, що на Західній Україні наважились поставити такий пам’ятник.