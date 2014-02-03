У Черкасах суд звільнив десятьох активістів з-під варти під домашній арешт

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Апеляційний суд Черкаської області, 3 лютого розглянув 12 апеляційних проваджень щодо обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних у масових заворушеннях 23 січня.

Читайте такожУ Черкасах суд звільнив чотирьох активістів під домашній арешт Десятьом підозрюваним суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на більш м’який - домашній арешт, щодо одного підозрюваного запобіжний захід залишено без змін - тримання під вартою. Слухання ще однієї справи перенесено на завтра, оскільки прокурор не надав усіх визначених законодавством документів.

Загалом, ухвалами колегій суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Черкаської області 11 підозрюваних від сьогодні перебуватимуть під домашнім арештом.

Читайте такожУ Вінниці другому учаснику масових заворушень вручено повідомлення про підозруЯк повідомляють у прес-службі Апеляційний суд Черкаської області, апеляції розглядалися щодо Мигаля Ю. М., Духовського С. В., Суховенка Є. А., Вечорика В. М., Антоненка В. Л., Медяника Д. В., Камінського Б. В., Грищука П. В., Панченка В. О., Зуболєя Р. В., Юнусова Б. С., Лихолая К. В.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах ввечері 23 січня активісти намагалися захопити приміщення Черкаської облдержадміністрації, однак їм завадили правоохоронці. Слідчим відділом Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС в Черкаській області зареєстровані кримінальні провадження, передбачених ч.1 ст.294, ч.2 ст.341 (масові заворушення, захоплення державних будівель) Кримінального кодексу України, за фактом масових заворушень та блокування 23 січня адмінбудівлі Черкаської ОДА. За штурм Будинку рад міліція затримала та заарештувала 48 активістів.

27 січня вночі невідомі особи провели другу спробу захоплення будівлі Черкаської ОДА. Перед цим на Соборну площу приїхали учасники столичного Автомайдану. На захист будівлі вибігли бійці «Беркуту», які розігнали активістів Автомайдану і затримали 12 осіб. Досудове розслідування триває.