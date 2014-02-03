У Києві на місці Леніна поставили пам’ятник "золотому унітазу"

Про це повідомляє Комісія молоді та студентства на своїй сторінці у ВКонтакте.

Символом корупції студенти обрали золотий унітаз, основною метою встановлення якого є привернути увагу до завтрашніх подій у Верховній Раді.

«І хоча золотий унітаз в нашій країні асоціюється в першу чергу з однією людиною, наше послання насправді спрямовано зовсім не йому... Ми звертаємося до позафракційних депутатів та адекватної частини депутатів Партії Регіонів... Завтра кожен з Вас має можливість змінити хід української революції та зупинити ескалацію конфлікту. Станьте на бік українського народу, проголосуйте за «Акт відновлення конституційного ладу зразка 2004 року» та увійдіть в історію України, як люди, що допомогли дати початок відновленню миру і спокою у нашій спільній державі. Ви й самі знаєте, що потрібно зробити!» - йдеться у повідомленні студентів.

"Якщо Ленін символізував минуле України, то цей пам’ятник символізує сьогодення – корумповану країну, де більшість статків ідуть на забаганки одній сім’ї і одній людині, яка є поки що є президентом України", - пояснив ініціатор акції, студент НПУ ім. Драгоманова Ілля Кротенко.