Австрійські ЗМІ: Азаров вилетів у напрямку Києва

"Поінформовані джерела стверджують, що Азаров більше не проживає в Австрії. Український прем'єр-міністр у відставці в неділю ввечері залишив країну і відправився в напрямку Києва, повідомили ці джерела АРА (Austria Presse Agentur, австрійське інформагентство - ред.)", - зазначають журналісти.

Читайте такожАвтомайдан у Відні пікетував маєток родини АзароваЯк повідомляли австрійські ЗМІ, Азаров відразу після відставки полетів до Австрії на приватному літаку. Він нібито відправився у Відень до свого сина і планував залишитися там надовго.

Читайте такожТоменко просить СБУ перевірити, чи дійсно Азаров полетів з УкраїниРаніше "Українська правда" писала, що син Азарова має дозвіл на проживання в Австрії. Як заявила у вівторок євродепутат Ребекка Гармс, Азаров-старший має паспорт громадянина Австрії.