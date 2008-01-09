Російські опозиціонери звернулися до Ющенка з проханням

Лідери "Іншої Росії" Гарі КАСПАРОВ і Едуард ЛИМОНОВ, а також Володимир РИЖКОВ і Борис НЄМЦОВ звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому закликали не видавати Росії активіста Націонал-більшовицької партії Михайла ГАНГАНА, повідомляє Газета.ru.

Як зазначається у листі, поширеному прес-службою "Іншої Росії", запит Росії про видачу М.ГАНГАНА був поданий "з метою переслідування і покарання у зв`язку з його політичними переконаннями і участю в ненасильницьких акціях опозиції".

"Ми просимо Вас забезпечити Михайлу ГАНГАНУ доступ до справедливої процедури надання статусу біженця", - наголошується в листі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Вінницької правозахисної групи, двадцятиоднорічний член забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії М.ГАНГАН “є дуже відомою фігурою російського руху політичного ненасильницького опору режиму влади, очолюваної Володимиром ПУТІНИМ”.

М.ГАНГАН 10 грудня звернувся до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із заявою про надання йому статусу біженця в Україні.

31 грудня 2007 р. працівники УБОЗ Управління МВС у Вінницькій області затримали М.ГАНГАНА, який був оголошений РФ у міжнародний розшук через канали Інтерполу.

2 січня 2008 р. Замостянський райсуд Вінниці дав згоду на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

8 січня 2008 р. Департамент зв`язків із громадськістю МВС України поширив коментар радника міністра внутрішніх справ Катерини ЛЕВЧЕНКО, в якому вона підкреслила, що міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що перебування М.ГАНГАНА в процедурі надання статусу біженця робить тепер його екстрадицію в країну походження неможливою. В іншому випадку подібні дії України порушать міжнародні зобов`язання держави щодо дотримання і захисту прав шукачів притулку і біженців.

Також К.ЛЕВЧЕНКО зазначила, що зараз МВС України чекає на рішення апеляційного суду, в який подав документи адвокат М.ГАНГАНА для оскарження рішення суду першої інстанції щодо незаконності утримання, і діятиме відповідно до цього вердикту.