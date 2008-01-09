Ющенко хоче мати єдиний вектор з Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що у програмі діяльності уряду слід врахувати головні положення його послання до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО має намір невдовзі виступити у Верховній Раді шостого скликання зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України, як це передбачено статтею 106 Конституції України.

Робота над цим документом повністю завершена, у ньому глава держави визначив найважливіші напрямки соціального, економічного, політичного розвитку держави на цей рік і подальшу перспективу. У посланні передбачено конкретні заходи на виконання пріоритетних завдань.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що цьогорічне послання буде оголошене у якісно нових і за змістом, і за духом суспільно-політичних умовах. Глава держави звернеться з парламентської трибуни до Верховної Ради, обраної на позачергових виборах, які поклали край тривалій політичній і владній кризі, припинили загрозливі для країни неконституційні процеси. Щорічне президентське послання, зокрема, адресовано демократичній більшості у ВР, яка сформувала новий склад Кабінету міністрів. Нині, на думку Президента, склалася дієздатна конфігурація влади із великим запасом міцності, яку підтримує суспільство, водночас покладаючи на неї великі надії.

На порядку денному Кабінету міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО – розробка програми діяльності уряду, яка має бути схвалена Верховною Радою. Глава держави вказав, що затвердження цієї програми має підтвердити суспільний і державницький мотив у роботі нового складу Кабміну, адже його попередник, всупереч Основному Закону, рік працював без будь-якого плану дій.

«Урядова програма є невід’ємною складовою угоди про створення коаліції демократичних сил у парламенті шостого скликання. Не можна допустити розбіжностей між коаліційним договором і програмою діяльності Кабінету міністрів. Така невідповідність викличе кризу суспільної довіри до нової влади. Сподіваюся, урядово-коаліційний тандем це розуміє», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент звернув увагу, що програма діяльності Кабінету міністрів має розроблятися на основі всебічного аналізу і визначення магістральних напрямків розвитку держави, виходити з необхідності розв’язання проблем, які мають значення не лише в нинішньому вимірі, а й спрямовані в майбутнє. Саме тому Глава держави бачить послання про внутрішнє та зовнішнє становище України як потужний інструментарій у роботі уряду.

«Президент, Верховна Рада і Кабінет міністрів повинні мати спільне бачення шляхів поступу суспільства і держави. Отже, і в їхніх планах дій має бути єдиний вектор руху», – зазначив В.ЮЩЕНКО. Він переконаний, що в програмі діяльності уряду необхідно обов’язково врахувати головні положення президентського послання до Верховної Ради. Така вимога є прямим наслідком конституційної норми (стаття 113) про відповідальність Кабінету міністрів перед Президентом.

В.ЮЩЕНКО також звернув увагу уряду і парламенту на те, що корекція нещодавно схваленого державного бюджету на 2008 рік має відбуватися виходячи з положень президентського послання до Верховної Ради та схваленої програми діяльності Кабінету міністрів. «Йдеться про синхронізацію заявлених цілей і наявних ресурсів для їх досягнення. Між ними не може бути розриву, особливо це стосується соціальних аспектів. Бюджет – це платіжна картка Кабміну в реалізації його плану дій. Тут необхідно поєднати перспективне бачення з реалізмом і відповідальністю», – наголосив Президент.