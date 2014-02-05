Financial Times: НБУ може відмовитися від підтримки гривні

Як повідомляє The Financial Times, з часів девальвації 2009 року українській владі вдавалося утримувати курс гривні по відношенню до долара стабільним.

Однак, як вважає видання, через погрози Росії затримати виплату фінансової допомоги доти, поки в країні не буде сформовано новий уряд, звична політика Національного банку України тріщить по швах, пише NEWSru.com.

З початку року падіння курсу гривні по відношенню до долара склало близько 5%, наводить дані газета. Тиждень тому центробанк продав чергові 500 млн доларів, щоб підтримати національну валюту. З тих пір, за словами трейдерів, він не здійснював ніяких операцій на ринку. Валютні запаси країни стрімко вичерпуються.

"Курс валюти вищою мірою залежить від того, чи продовжить Росія фінансування", - цитує видання економіста Morgan Stanley Аліну Слюсарчук.

За її оцінками, резерви Національного банку України на кінець січня нинішнього року приблизно становили від 1,3 до 2 млрд доларів, тоді як ще в кінці минулого року вони перевищували 20 млрд доларів.

На настільки швидке скорочення запасів вплинули нещодавні валютні інтервенції та боргові виплати - і це притому, що Україна затримала платіж "Газпрому" в розмірі 2,7 млрд доларів, термін якого закінчився минулого тижня.

Тим часом прибутковість доларових суверенних облігацій України, яка росла останні два тижні, стабілізувалася на тлі надій на отримання фінансової допомоги від ЄС.

Однак будь-яка західна допомога новому уряду буде, ймовірно, пов'язана з проведенням реформ - в тому числі з реструктуризацією боргу, введенням більш гнучкого курсу гривні і ослабленням національної валюти, вважає The Financial Times.