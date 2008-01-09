Мін‘юст перевірить на корупцію акти Януковича

Міністерство юстиції проаналізує акти Кабінету міністрів України, видані в період з 4 серпня 2006 року по 18 грудня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами керівника відомства Миколи ОНІЩУКА, відповідну експертизу Мін‘юст проведе на доручення уряду.

Предметом експертизи, за словами міністра юстиції, стане виявлення можливих корупційних схем та зловживань під час витрачання бюджетних коштів, відчуження державного майна тощо.

Міністерство юстиції також запрошує до співпраці у цьому напрямку громадські, зокрема правничі та правозахисні організації, що зацікавлені у відповідному реагуванні нового уряду на такі факти. Постійний діалог органів державної влади з громадянським суспільством, наголосив М.ОНІЩУК, має стати запорукою ефективності антикорупційної політики держави.

Він повідомив, що в Мін‘юсті виділено спеціальний телефонний номер (271-16-95), на який можна надсилати факсом інформацію про видання актів Кабміном та іншими державними органами, що містять в собі корупційні схеми під час витрачання бюджетних коштів. Це також можна зробити за електронними адресами themis@minjust.gov.ua та korz@minjust.gov.ua