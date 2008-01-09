Ющенко наполягає, щоб Єханурову дали більше грошей

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне збільшити бюджетні видатки на потреби армії.

Про це йшлося під час його робочої зустрічі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ, повідомляє прес-служба Президента.

За словами керівника президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ, головними темами розмови були боєздатність армії, перспективи завершення переходу Збройних Сил на професійну основу і участь оборонного відомства у підготовці до проведення Євро-2012.

Міністр оборони доповів Президентові про перші конкретні кроки, зроблені на виконання завдань, які Верховний Головнокомандувач поставив на колегії Міноборони 28 листопада 2007 року та під час представлення новопризначеного міністра оборони.

«Ю.ЄХАНУРОВ відзначив, що гостра критика Президентом стану справ у військах стала поштовхом до глибокого аналізу причин негативних тенденцій і явищ. Міністр запевнив, що по завершенні всебічного вивчення становища, в якому насправді перебуває наша армія, будуть вжиті невідкладні інтенсивні заходи, які дадуть відчутний мобілізуючий ефект всім Збройним Силам», – зазначив В.БАЛОГА. За його словами, під постійною увагою глави держави і надалі перебуватиме боєготовність військ, низький рівень якої викликав невдоволення Верховного Головнокомандувача на останній колегії Міністерства оборони.

В.ЮЩЕНКО і Ю.ЄХАНУРОВ докладно обговорили можливості остаточного переходу армії на професійну основу, що передбачає комплектування ЗСУ виключно за контрактами.

«Президент непохитний: останній призов до війська буде проведено наступного року, далі служба в армії має стати повністю професійною, а не частково сесійною, як нині. Водночас глава держави наголосив на необхідності додаткових асигнувань на потреби армії, щоб вчасно і без втрат для обороноздатності країни перевести Збройні Сили на контрактні рейки. За словами В.ЮЩЕНКА, «військова» стаття державного бюджету на 2008 рік становить 10 мільярдів гривень, тобто трохи більше 1 відсотка валового внутрішнього продукту. Це найнижчий за останні 9 років показник (тільки у 1999 році на оборону було виділено 1,29 відсотка ВВП, в інші роки держава була щедрішою до своїх захисників). Президент категорично висловився за те, щоб цього року на потреби армії виділити не менше 2,5 відсотка ВВП, або 22 мільярди гривень. В.ЮЩЕНКО наполягатиме, щоб при остаточному коригуванні цьогорічного державного бюджету були враховані додаткові кошти для Збройних Сил», – повідомив В.БАЛОГА.

Президент також заявив, що персонально опікуватиметься соціальними програмами армії, зокрема, спорудженням житла для військовослужбовців. «Глава держави вважає, що грандіозні плани забезпечити людей у погонах власним житлом провалилися. По суті, цю справу слід починати з нульової позначки. Сьогодні міністр оборони одержав доручення представити свої пропозиції, як гарантувати дах над головою тисячам родин нинішніх військовослужбовців. Ю.ЄХАНУРОВ щоквартально доповідатиме главі держави про виконання житлової програми», – сказав В.БАЛОГА.

Говорячи про участь оборонного відомства у проектах з проведення Євро-2012, Президент звернув увагу на необхідність ретельного обрахунку об’єктів і територій, які можуть бути передані з балансу Міноборони місцевій владі і використані в інфраструктурі футбольної першості. «Армія мусить бути раціональним господарником. Позбувшись невластивих їй завдань і функцій, слід по-розумному розпорядитися вивільненим майном і землями. Використання їх на організацію Євро-2012 полегшить нам проведення цього важливого для країни форуму», – передав слова Президента В.БАЛОГА.