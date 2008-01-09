Турчинов визнав претензії Президента Туркменістану

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що робота українських компаній в Туркменістані на будівництві моста через річку Амудар’я і на будівництві інженерно-комунікаційного тунелю велася безконтрольно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив журналістам, коментуючи критичні заяви Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА на адресу українських будівельних компаній.

«На жаль, ця діяльність раніше велася безконтрольно. І, напевно, все ж таки приватні, корпоративні інтереси, зокрема, я б так сказав, корупційні інтереси, домінували в цих відносинах», - зазначив О.ТУРЧИНОВ. Він вважає, що такі відносини неприпустимі, «тим більше, з такими потенційно важливими партнерами, як країни, з якими можуть бути відновлені угоди щодо постачання енергоресурсів».

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Президент Туркменістану Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ висловив ряд критичних зауважень щодо роботи українських будівельних компаній в Туркменістані.

Зокрема, відвідавши міст, що будується через річку Амудар’я, Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ пред`явив серйозні претензії корпорації «Укртрансбуд», з вини якої були зірвані терміни введення моста в експлуатацію. Такі ж претензії були висловлені і відносно будівництва інженерно-комунікаційного тунелю, підрядником якого виступає українська компанія «Інтербудмонтаж».

Президент Туркменістану заявив, що якщо протягом місяця не будуть здійснені реальні заходи з виправлення ситуації, що склалася, Туркменістан звернеться у Міжнародний арбітраж із відповідною заявою.