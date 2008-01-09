Огризко пропонує не їздити за кордон без директив Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з міністром закордонних справ Володимиром ОГРИЗКОМ необхідність забезпечення єдності та скоординованості в проведенні зовнішньої політики між Секретаріатом Президента, Міністерством закордонних справ та урядом в цілому, а також Верховною Радою України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами В.ОГРИЗКА, це питання на сьогодні є принципово важливим і визначальним. У цьому контексті він запропонував закріпити такий принцип у зовнішньополітичній діяльності окремим указом Президента.

У цьому документі міністр, зокрема, запропонував закріпити норму, відповідно до якої усі зовнішньополітичні заходи за участю урядовців, інших державних чиновників будуть потребувати директив Президента.

В.ОГРИЗКО додав, що указом також доцільно посилити координуючу роль МЗС у роботі іноземних представництв України.

Також під час сьогоднішньої зустрічі В.ЮЩЕНКО та В.ОГРИЗКО обговорили основні зовнішньополітичні завдання та пріоритети 2008 року, а також план міжнародних заходів.

У зустрічі взяв участь заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, який є куратором зовнішньополітичних питань у цьому відомстві.