Президент звільнив губернатора Волині Клімчука

Як повідомляє офіційний сайт Адміністрації Президента, відповідні укази Президент підписав сьогодні, 5 лютого.

Читайте такожГубернатор Волині подав у відставкуДовідка УНІАН. Борис Клімчук був на посаді голови Волинської облдержадміністрації з 26 березня 2010 року.

24 січня 2014 року кілька тисяч мітингувальників під стінами ОДА вимагали відставки керівництва облради та облдержадміністрації.

Спочатку заяви про відставку з посад написали голова Волинської облради Володимир Войтович та його перший заступник Юрій Лобач.

Після 13 години голова ОДА Борис Клімчук також вийшов до людей, які вимагали від нього написати заяву про відставку, пообіцяв це зробити в себе в кабінеті та повернувся в адмінбудівлю. З ним зайшли декілька активістів та пікетувальників, які чекали на його рішення під кабінетом. Орієнтовно через годину Клімчук вийшов зі свого кабінету в коридор і зазначив, що «не просто написав, а відправили по факсу тільки що лідери опозиційних сил заяву мою про відставку". Він зазначив, що написав заяву з метою недопущення силового протистояння.

Олександр Башкаленко - народився 16 травня 1961 року в м. Махачкала Російської Федерації. Має дві вищі освіти: офіцер з військово-спеціальною освітою військовий інженер-електрик та юрист. Обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Партії регіонів. Член постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Голова депутатської фракції ПР. Член депутатської групи "Нова Волинь". З березня 2010 року - перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації. Голова Волинської обласної організації Партії Регіонів. Одружений. Має двох синів.