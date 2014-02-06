Сьогодні Європарламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Україні
У Європарламенті зареєстрували 7 версій резолюції щодо політичної ситуації в Україні.
Про це йдеться в порядку денному Європарламенту. Нагадаємо, вчора в парламенті відбулися дебати щодо подій в Україні.
Європейський парламент збирається закликати країни-члени ЄС до підготовки персональних санкцій проти українських чиновників, законодавців, олігархів, причетних до розгону Майдану і смертей активістів. Про це йдеться в спільному проекті резолюції, розробленому в ЄП.
У проекті резолюції зокрема беруть до уваги те, що в Україні вже понад два місяці тривають протести проти дій влади, а невдоволення вже поширилося в регіони, де народ бере місцеві адмінстрації під свій котроль.
Висловлюється занепокоєння тим, що, незважаючи на міжнародний тиск, українська влада продовжує проводити політику залякування, репресій, катувань і насильства щодо демонстрантів.
Зазначено, що будь-який насильницький розгін демонстрантів або оголошення надзвичайного стану буде вважатися кримінальний діянням та порушенням основних прав, що матиме серйозні міжнародні наслідки.
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Першим пунктом пропонується висловити підтримку українському народу, який відстоює вільну, демократичну, незалежну Україну та її європейську перспективу.
Європарламентарі мають намір висловити глибоку стурбованість з приводу серйозної політичної кризи в Україні і запеклих зіткнень в Києві та інших містах України
У ЄП в свою чергу наполягають на справжній демократичній дискусії про шляхи і засоби подолання конфронтації.
Проект резолюції рішуче засуджує ескалацію насильства щодо мирних громадян і висловлює співчуття сім'ям загиблих в результаті насильства в Україні.
Українську владу закликають поважати права та свободи людини та вжити негайних заходів щодо розслідування і покарання тих, хто застосовував насильство щодо мирних демонстрантів.
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Протестуючих Майдану, в свою чергу, закликають утримуватися від застосування сили і підтримувати законність своєї справи мирним шляхом, лідерів опозиції закликають зберегти протест мирним.
Окремо висловлюється стурбованість з приводу надмірного застосування насильства з боку силовиків, "тітушок" і з приводу насильницьких дій ультранаціоналістів.
Від президента Януковича вимагають негайного і безумовного звільнення і політичної реабілітації всіх демонстрантів і політичних ув'язнених незаконно затриманих, в тому числі Юлії Тимошенко.
Пропонується створити незалежний слідчий комітет під егідою визнаної міжнародної інституції, наприклад, Ради Європи, для того, щоб розслідувати всі порушення прав людини, які мали місце з часу початку демонстрацій.
Нагадується про готовність ЄС підписати з Україною угоди про асоціацію та ЗВТ, як тільки політична криза буде подолана, і відповідні вимоги будуть виконані.
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Президента і уряд України закликають всерйоз зайнятися широким діалогом із опозицією, громадянським суспільством і протестувальниками Майдану, щоб розрядити напружену ситуацію.
У пункті 14 міститься заклик до інституцій ЄС, країн-членів ЄС вжити негайних дій, включаючи збільшення дипломатичного тиску.
ЄС закликають готувати персонально націлені заходи і санкції на поїздки, активи та нерухомість тих українських чиновників, законодавців і їхніх бізнес-спонсорів (олігархів), які відповідальні за застосування насильства і смерть протестувальників.
Закликають активізувати зусилля з тим, щоб зупинити відмивання грошей і ухилення від сплати податків українськими компаніями та бізнесменами в європейських банках.
Також ЄП має намір закликати ЄС, США, МВФ, Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк продовжувати готувати довгостроковий пакет конкретної фінансової підтримки України.
Пункт 20 присвячений Росії і містить заклик до РФ зупинити надмірний тиск, спрямований на підрив суверенного права своїх сусідів вільно визначати своє майбутнє.