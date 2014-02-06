Опозиція пропонує ще один законопроект щодо лікування засуджених за кордоном

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Законопроектом вносяться зміни до статті 84 Кримінального кодексу України, частина друга якої доповнюється новими нормами, згідно з якими в разі неможливості отримання належного лікування і медичної допомоги в пенітенціарних закладах і установах охорони здоров'я України, особи, засуджені до позбавлення волі, мають право на лікування за кордоном.

Читайте такожЄС продовжує наполягати на звільненні Тимошенко - ВО «Батьківщина» Це стосується осіб, окрім тієї, яка: 1) відбуває покарання у виді позбавлення волі на певний строк за умисний особливо тяжкий злочин або умисний тяжкий злочин, поєднаний з насильством, а також за злочин, вчинений у складі організованої групи чи злочинної організації, або за злочин, передбачений статтями 109 – 114, 115, частиною другою статті 121, 127, 144, 146, 147, 149, 152 – 156, 257, 258 – 258-5, 261, 305 – 309, 311, частинами другою – п'ятою статті 368, 368-2, 368-4, 369, 369-2, 370, статтями 437, 439 – 440, 442 – 444 цього Кодексу; 2) відбуває покарання за умисний тяжкий злочин, який вона вчинила до погашення або зняття судимості за раніше вчинений умисний тяжкий або умисний особливо тяжкий злочин; 3) відбуває покарання за умисний злочин, вчинений у період після звільнення особи від покарання, його відбування, заміни покарання більш м’яким або пом’якшення покарання і до погашення чи зняття судимості.

Рішення про лікування за кордоном, особи, засудженої до позбавлення волі, приймає суд, за умови, що така особа впродовж не менше ніж 365 днів безперервно проходила стаціонарне лікування в установі (-ах) охорони здоров'я України за межами пенітенціарних закладів та таке лікування не призвело до повного одужання такої особи.

Приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, суд зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою.

Також частина третя статті 539 Кримінального процесуального кодексу України доповнюється абзацом другим, згідно з яким підставами для рішення суду про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі є довідка (-и) установи (-ов) охорони здоров'я України, за межами пенітенціарної служби в якій особа засуджена до позбавлення волі проходила стаціонарне лікування безперервно впродовж не менше ніж 365 днів про період перебування такої особи на стаціонарному лікуванні та письмова заява установи охорони здоров'я (клініки, госпіталя тощо) іноземної держави про згоду прийняти таку особу на лікування.

Читайте такожДПтС: умови тримання Тимошенко відповідають міжнародним вимогамДо Кримінально-виконавчого кодексу України вносяться зміни, відповідно до яки[ засуджені мають право на охорону здоров'я в обсязі, встановленому Основами законодавства України про охорону здоров'я, d тому числі у лікувальних закладах за кордоном, за винятком обмежень, передбачених законом.

Крім того, стаття 116 Кодексу доповнюється частиною шостою, згідно з якою в передбачених законом випадках лікування засуджених може здійснюватися поза межами місць позбавлення волі, у тому числі у медичних закладах за межами України. Оплата такого лікування здійснюється засудженими або їхніми родичами за рахунок власних коштів.