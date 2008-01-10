Бойко: Тимошенко сама довела “Нафтогаз України” до банкрутства

Збільшення податкового навантаження на НАК «Нафтогаз України» в Державному бюджеті 2008 року при збереженні попередньої ціни газу для підприємств теплокомуненерго створює ризики дефолту компанії.

Про це йдеться у заяві заступника голови парламентського комітету з ПЕК Юрія БОЙКА, переданому УНІАН.

У своїй заяві екс-міністр палива та енергетики зазначає, зокрема, що порівняно з проектом державного бюджету на поточний рік, розробленим колишнім урядом, в редакції бюджету, затвердженій Верховною Радою шостого скликання, податкове навантаження на НАК «Нафтогаз України» збільшилося на 2 млрд. грн. При цьому, найбільший приріст оподаткування (на 990 млн. грн.) відбувся за рахунок збільшення оподаткування транзиту природного газу.

У зв`язку з цим Ю.БОЙКО наголошує, що вказаний приріст повністю нівелює очікуване зростання доходів ДК «Укртрангаз» від збільшення ставки транзиту російського газу.

«Збільшення податкового навантаження на транзит природного газу, разом із зростанням вартості технологічного газу для ДК «Укртрансгаз», вперше зробить діяльність з транзиту природного газу збитковою для НАК «Нафтогаз України», – зазначається у заяві.

Ю.БОЙКО також наголошує, що збільшення рентних платежів із видобутку газового конденсату з 1,1 млрд. грн., передбачених у попередньому проекті бюджету, до 1,8 млрд. грн. зробить збитковою діяльність ДК «Укргазвидобування».

Крім того, на думку депутата, рішення уряду про збереження на існуючому рівні (686 грн. за тис. кубометрів) ціни природного газу для підприємств теплокомуненерго приведе до збитків компанії на рівні 5,7 млрд. грн., оскільки реальна собівартість імпортного газу, який постачатиметься підприємствам ТКЕ в 2008 році, становитиме близько 1300 грн. за тис. кубометрів. При цьому компенсація по вказаних збитках, передбачена в основному фонді держбюджету у розмірі 1,99 млрд. грн. і в спеціальному фонді – 2,34 млрд. грн, не зможе повністю покрити збитків компанії.

«Враховуючи, що планові доходи від приватизації до держбюджету виконувалися лише один раз (у 2005 році за рахунок продажу «Криворіжсталі»), перспективи отримання «Нафтогазом» коштів зі спеціального фонду бюджету є маловірогідними. Втім, навіть якщо вони й будуть одержані в повному обсязі, цих коштів все одно не вистачить для повного покриття збитків компанії з реалізації імпортованого природного газу підприємствам теплокомуненерго», – зазначає екс-міністр палива та енергетики.

На думку Ю.БОЙКА, дана ситуація приведе до того, що компанія не зможе своєчасно обслуговувати свої кредитні зобов`язання, а також проводити своєчасну і повну оплату постачання імпортного природного газу.

«Своїми непрофесійними діями уряд Юлії ТИМОШЕНКО створив умови для дефолту (простіше кажучи - банкрутства) НАК «Нафтогаз України» в 2008 році і поставив нафтогазовий комплекс України на шлях руйнування», - наголошується в заяві Ю.БОЙКА.