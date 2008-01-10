Ющенко доручив Тимошенко їхати до Грузії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився про створення делегації України для участі у заходах у зв`язку з інавгурацією Президента Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, згідно з розпорядженням від 9 січня, делегацію очолить прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Їй доручено сформувати персональний склад делегації.