Ющенко доручив Тимошенко їхати до Грузії
06:56, 10 січня 2008Політика
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Делегацію сформує прем`єр-міністр
Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився про створення делегації України для участі у заходах у зв`язку з інавгурацією Президента Грузії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, згідно з розпорядженням від 9 січня, делегацію очолить прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Їй доручено сформувати персональний склад делегації.
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