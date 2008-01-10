У депутата-«регіонала» вкрали барана

10:04, 10 січня 2008
Політика
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Проводяться оперативно-розшукові заходи

У депутата Миколаївської облради від Партії Регіонів О. Ковтунова в передсвяткові дні із заміського будинку (у селі Чорноморка Очаківського району) вкрали барана.

Працівники міліції зараз проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановити осіб зловмисників і шукають барана, повідомляє Обком з посиланням на Новости N.

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