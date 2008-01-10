Голомша розповів, як його труїли

Заступник генпрокурора Микола Голомша, в кабінеті якого були виявлені пари ртуті, пройшов амбулаторне обстеження і продовжує виконувати службові обов’язки, працюючи в кабінеті свого старшого помічника.

"Нині мій стан здоров’я нормалізувався, серце та печінка в нормі, більшість аналізів — теж. Вживаю рекомендовані лікарями препарати й продовжую працювати", — сказав Голомша в інтерв’ю "Україні молодій".

Наразі в його кабінеті проводять ремонт, а слідчі ГПУ почали оперативно–слідчі заходи — встановлюють і допитують людей, які мали доступ у кабінет заступника генпрокурора.

"Останні три місяці я ледь не вмирав у своєму кабінеті, були моменти, коли відчував, що втрачаю свідомість, і це бачили мої колеги. Відчував сильне запаморочення, болі, почала підводити пам’ять, тиснули серце і печінка. І це при тому, що я займаюся спортом, регулярно ходжу в басейн", - розповів Голомша.

"Спочатку думав, що це протяги, нарікав на остеохондроз. Але що дивно: відчиню вікно — й одразу ставало легше дихати. При цьому і я і мій старший помічник відчували металевий присмак у роті, була наелектризована голова...", - додав він.

За словами заступника генпрокурора, усе з’ясувалося 12 грудня, коли він поїхав на семінар слідчих у Яремче.

Перед відрядженням Голомша звернувся з проханням перевірити його кімнату на наявність якихось випарів.

Обстеживши кабінет Голомші, співробітники санепідемстанції виявили в повітрі присутність випарів ртуті, що перевищували гранично допустимі концентрації, після чого у приміщенні була проведена демеркуризація.

"Перевищення концентрації випарів ртуті при вході до кабінету ліворуч було втричі, а за робочим столом — аж у чотири рази!", — зазначив Голомша.

Також, за його словами, виявили формальдегіди з подвійним перевищенням норми, але їх у цьому кабінеті виявляли і раніше.

"Що цікаво, фахівці горошинок ртуті так і не знайшли, хоча навіть підлогу зірвали. Кулуарно кажуть про рідкісний випадок: ртуть, розпилену в повітрі. Хто за цим стоїть, думаю, слідство розбереться", - сказав Голомша.

Як відомо, Генпрокуратура порушила кримінальну справу у зв’язку з виявленням парів ртуті у службовому кабінеті Голомші.

Українська правда