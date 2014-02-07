Путін у Сочі переконуватиме Януковича зробити Клюєва прем'єром – опозиція

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву заявили народні депутати від опозиції.

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У свою чергу, народний депутат Леся Оробець сказала, що опозиційні депутати звернуться до своїх колег із Партії регіонів не підтримувати кандидатуру Клюєва. “Ми звертаємось до депутатів, щоб вони зрозуміли, що це буде не просто голосування за черговий уряд і що Клюєв - це не Азаров, що це - людина з «крила яструбів», яка не побоїться організувати силовий сценарій, який зупинити буде практично неможливо”, - сказала Оробець.

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