У Києві звинуватили лідерів ЄС, США і Росії у відсутності честі і совісті

Активісти виступили проти втручання іноземних держав у справи України, повідомляє ТСН.

Надто їх збурив оприлюднений запис телефонної розмови між заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд та послом Штатів в Україні Джеффрі Пайєттом. Раніше такі пікети вже влаштовували під посольствами США та Великобританії.

Далі протестувальники планують відвідати ще й амбасаду Російської Федерації.

Як повідомлялося, що Меркель засудила Нуланд за фразу "F*ck the EU".