У Києві звинуватили лідерів ЄС, США і Росії у відсутності честі і совісті
03:46, 08 лютого 2014Політика
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"Ні розуму, ні честі, ні совісті". З такими словами на адресу Барака Обами, Володимира Путіна та Ангели Меркель українці пікетували посольство Німеччини та представництво ЄС
Активісти виступили проти втручання іноземних держав у справи України, повідомляє ТСН.
Надто їх збурив оприлюднений запис телефонної розмови між заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд та послом Штатів в Україні Джеффрі Пайєттом. Раніше такі пікети вже влаштовували під посольствами США та Великобританії.
Далі протестувальники планують відвідати ще й амбасаду Російської Федерації.
Як повідомлялося, що Меркель засудила Нуланд за фразу "F*ck the EU".
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