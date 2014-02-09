Кличко заявляє, що Янукович хоче бачити його у в`язниці
Президент України Віктор Янукович хоче бачити лідера партії «УДАР» Віталія Кличка «у в`язниці, так само як Юлію Тимошенко».
Про це заявив Кличко у своєму блозі на сторінках тижневика Bild.
«Мені важко сидіти навпроти цього обманщика на переговорах», - зазначив Кличко.
Читайте такожКличко пропонує Януковичу провести публічні дебати на МайданіЗа його словами, під час однієї з останніх зустрічей Янукович йому сказав: «Пане Кличко, ми можемо розпустити парламент, і тоді у Вас більше не буде імунітету».
«Це було більше, ніж прихована загроза, тому що він хоче бачити мене у в`язниці, точно так само, як Юлію Тимошенко», - наголосив лідер «УДАРу».
Читайте такожЯнукович програє в другому турі президентських виборів будь-якому лідеру опозиції - опитування«І якщо Януковичу не вдасться відправити мене за грати, то він у будь-якому разі буде перешкоджати висуванню моєї кандидатури на посаду президента».
«Закон, за яким я у зв`язку з різними місцями перебування (країни) не буду допущений до участі у президентських виборах, він вже підготував», - додав Кличко.