Кличко заявляє, що Янукович хоче бачити його у в`язниці

Про це заявив Кличко у своєму блозі на сторінках тижневика Bild.

«Мені важко сидіти навпроти цього обманщика на переговорах», - зазначив Кличко.

Читайте такожКличко пропонує Януковичу провести публічні дебати на МайданіЗа його словами, під час однієї з останніх зустрічей Янукович йому сказав: «Пане Кличко, ми можемо розпустити парламент, і тоді у Вас більше не буде імунітету».

«Це було більше, ніж прихована загроза, тому що він хоче бачити мене у в`язниці, точно так само, як Юлію Тимошенко», - наголосив лідер «УДАРу».

Читайте такожЯнукович програє в другому турі президентських виборів будь-якому лідеру опозиції - опитування«І якщо Януковичу не вдасться відправити мене за грати, то він у будь-якому разі буде перешкоджати висуванню моєї кандидатури на посаду президента».

«Закон, за яким я у зв`язку з різними місцями перебування (країни) не буду допущений до участі у президентських виборах, він вже підготував», - додав Кличко.