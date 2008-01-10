Комуністи готові приєднатися до Януковича

Комуністична партія України готова підписати з Партією регіонів угоду про об`єднану опозицію. Про це заявив народний депутат України, член фракції КПУ Олександр ГОЛУБ в інтерв`ю, розміщеному на офіційному сайті партії.

За його словами, це питання розглядалося на засіданні керівництва партії, і КПУ «не проти такої угоди». «Єдине – потрібно чітко визначити теми і позиції, в яких ми діємо спільними зусиллями, тобто встановити принципи» - наголосив О.ГОЛУБ.

Він вважає, що «справа ж не просто в підписанні документа про спільні дії, а в тому, що ми повинні чітко визначити, на що буде спрямовано наші спільні дії». За його словами, в КПУ створено робочу групу і «є свої пропозиції з даного питання». О.ГОЛУБ відзначив, що “одразу як буде погоджено з Партією регіонів позиції – таку угоду буде підписано».

Водночас О.ГОЛУБ вважає «абсолютно недоцільною участь Компартії у так званому «тіньовому уряді». За його словами, кожна партія, працюючи в опозиції, реалізує свою програму і оскільки у КПУ і Партії регіонів програми різні, то КПУ недоцільно брати участь у такому уряді. «У нас своя тактика опозиційної діяльності і ми пропонуватимемо власні законопроекти, що випливають з логіки нашої партійної програми і обіцянок, які ми давали своїм виборцям», - сказав О.ГОЛУБ. Він заявив, що КПУ ставить завдання «створити і парламентську, і позапарламентську ліву опозицію». «І тому в даних умовах участь з Партією регіонів у єдиному опозиційному уряді абсолютно недоцільна», - додав він.