Тимошенко зробить 10 кроків назустріч людям

Програма діяльності уряду «Український прорив: для людей, а не політиків» ґрунтується на положеннях програми Президента України Віктора ЮЩЕНКО «10 кроків назустріч людям» та виборчих програм суб’єктів парламентської коаліції.

Про це йдеться у доопрацьованому проекті Програми діяльності Кабінету міністрів, оприлюдненому сьогодні на Урядовому порталі.

Програма, зокрема, побудована на принципах утвердження об’єднуючої національної ідеї, патріотизму, чесності та відкритості політичних процесів, професіоналізму та ефективності у прийнятті рішень.

Програма містить конкретні шляхи та механізми реалізації соціально-економічних і політичних реформ, культурних і міжнародних ініціатив держави та є планом дій парламентської більшості і коаліційного Уряду на період повноважень Верховної Ради України VI-го скликання.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні уряд прийняв Програму діяльності Кабінету міністрів за основу. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила протягом доби її доопрацювати та направити зранку до Секретаріату Президента.