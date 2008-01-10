Кравчук похвалив Тимошенко і назвав велику біду для України

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що за рішення, прийняті урядом Юлії Тимошенко, а також за ухвалення Держбюджету-2008 новий Кабмін можна похвалити.

Кравчук відзначив, що Держбюджет-2008 вирішує безліч соціальних і навіть історичних питань, наприклад, повернення вкладів Ощадбанку СРСР.

"Адже це насправді дії, які направлені на довіру до влади. Є ще один момент. Те, що обіцяли політики під час виборчої кампанії, сьогодні, прийшовши до влади, вони прагнуть виконувати. Ви знаєте, це, можливо, відбувається вперше в історії української незалежності, коли влада дотримується даних на виборах обіцянок", - підкреслив він.

Проте обіцянка відокремити владу від бізнесу Тимошенко проігнорувала. На думку Кравчука, по суті це правильно, але на даному етапі Україні необхідні бізнесмени у владі. Відсутність кваліфікованих управлінців є великою проблемою.

"Так, у нас є багато людей, які дійсно віддані українській ідеї, українській державності, українській незалежності. Але щоб виконувати функціональні обов`язки міністра, потрібний досвід. Тому я думаю, що ми і не можемо обійтися без людей, які набули цього досвіду і набили гулі на особистій практиці", - відзначив Кравчук.

На його думку, більшою бідою для України є родичання у владі. " Родичі, бізнес і влада" – якнайгірший тандем для країни, підкреслив Кравчук.

Газета "День"