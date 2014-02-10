На Грушевського спокійно, пропускний режим між барикадами посилено
10:13, 10 лютого 2014Політика
0 0
На вулиці Грушевського, де триває акція протесту, перебуває близько 50 осіб, проте пропускний режим між барикадами залишається посиленим.
Фото : REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, пропускають лише волонтерів, медиків та представників ЗМІ. Ситуація спокійна, мітингувальники не вдаються до активних дій.
Читайте такожНа Грушевського масово стягують силовиків Тим часом у наметовому містечку на Майдані Незалежності перебувають близько 1 тис. осіб. Безпосередньо біля сцени знаходиться кілька сотень людей, які дивляться політичні фільми. Зі сцени лунають заклики вступати до лав самооборони.
Ситуація на Майдані Незалежності теж спокійна, барикади з мішків зі снігом, зважаючи на плюсову температуру, суттєво просіли, проте не розтанули.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter