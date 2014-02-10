На Грушевського спокійно, пропускний режим між барикадами посилено

Як передає кореспондент УНІАН, пропускають лише волонтерів, медиків та представників ЗМІ. Ситуація спокійна, мітингувальники не вдаються до активних дій.

Читайте такожНа Грушевського масово стягують силовиків Тим часом у наметовому містечку на Майдані Незалежності перебувають близько 1 тис. осіб. Безпосередньо біля сцени знаходиться кілька сотень людей, які дивляться політичні фільми. Зі сцени лунають заклики вступати до лав самооборони.

Ситуація на Майдані Незалежності теж спокійна, барикади з мішків зі снігом, зважаючи на плюсову температуру, суттєво просіли, проте не розтанули.