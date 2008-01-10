Сирота знає, як «уникнути муки працювати для розбудови держави»

Народний депутат України Михайло СИРОТА (фракція Блоку Литвина) вважає за доцільне продовжити роботу першої сесії Верховної Ради України до 1 лютого. Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН прес-службою народного депутата України.

Коментуючи звернення Президента Віктора ЮЩЕНКА з цього приводу, М.СИРОТА зазначив, що «Верховна Рада серйозно заборгувала українському суспільству в ефективній роботі”. Він вважає, що потрібно продовжити роботу першої сесії Верховної Ради України до першого лютого. За його словами, потім, у відповідності до Конституції, відкрити перше засідання другої сесії в перший вівторок лютого.

М.СИРОТА зазначає, що «сьогодні не час для відпочинку, ми повинні розуміти, що ґрунтовна і ефективна робота парламенту може бути забезпечена лише в поєднанні і координації зусиль Президента України, уряду і Верховної Ради України”. “Інакше, ми наштовхуємося на інший принцип - «мені не потрібна ваша робота, мені потрібно, щоб ви мучилися», - додав він. М.СИРОТА переконаний, що для того щоб «уникнути муки працювати для розбудови держави, потрібно продовжити роботу сесії до першого лютого і скоординувати діяльність Президента, уряду і Верховної Ради не навколо остаточного перерозподілу державної власності на користь основних кланів, а в плані побудови сильної Української держави».

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Календарний план проведення першої сесії Верховної Ради України VI скликання у січні 2008 року», якою передбачено що з 15 по 18 січня ВР працюватиме в сесійному режимі, а 18 січня відбудеться церемонія закриття першої сесія парламенту VI скликання. 8 січня Президент України В.ЮЩЕНКО надіслав офіційного листа голові Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКУ, в якому звернувся до парламенту з пропозицією не проводити зимових канікул. Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання повинна відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії.