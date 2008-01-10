Сирота знає, як «уникнути муки працювати для розбудови держави»
Нардеп коментує звернення Ющенка
Народний депутат України Михайло СИРОТА (фракція Блоку Литвина) вважає за доцільне продовжити роботу першої сесії Верховної Ради України до 1 лютого. Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН прес-службою народного депутата України.
Коментуючи звернення Президента Віктора ЮЩЕНКА з цього приводу, М.СИРОТА зазначив, що «Верховна Рада серйозно заборгувала українському суспільству в ефективній роботі”. Він вважає, що потрібно продовжити роботу першої сесії Верховної Ради України до першого лютого. За його словами, потім, у відповідності до Конституції, відкрити перше засідання другої сесії в перший вівторок лютого.
М.СИРОТА зазначає, що «сьогодні не час для відпочинку, ми повинні розуміти, що ґрунтовна і ефективна робота парламенту може бути забезпечена лише в поєднанні і координації зусиль Президента України, уряду і Верховної Ради України”. “Інакше, ми наштовхуємося на інший принцип - «мені не потрібна ваша робота, мені потрібно, щоб ви мучилися», - додав він. М.СИРОТА переконаний, що для того щоб «уникнути муки працювати для розбудови держави, потрібно продовжити роботу сесії до першого лютого і скоординувати діяльність Президента, уряду і Верховної Ради не навколо остаточного перерозподілу державної власності на користь основних кланів, а в плані побудови сильної Української держави».
Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Календарний план проведення першої сесії Верховної Ради України VI скликання у січні 2008 року», якою передбачено що з 15 по 18 січня ВР працюватиме в сесійному режимі, а 18 січня відбудеться церемонія закриття першої сесія парламенту VI скликання. 8 січня Президент України В.ЮЩЕНКО надіслав офіційного листа голові Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКУ, в якому звернувся до парламенту з пропозицією не проводити зимових канікул. Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання повинна відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії.