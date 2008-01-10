Тимошенко хоче ліквідувати податкову міліцію

Уряд має намір в перспективі ліквідувати податкову міліцію.

Як сказано в допрацьованій Програмі діяльності Кабінету Міністрів, розміщеній сьогодні на урядовому порталі, цей пункт міститься в розділі про стратегію реформування податкової системи України на середньострокову перспективу.

Також планується поступове зниження рівня податкового навантаження, розширення бази оподаткування, мінімізація податкових пільг, відміна ПДВ і заміна цього податку податком на споживання (продаж).

Уряд і коаліція зобов`язуються завершити розробку і ухвалення Податкового кодексу України.