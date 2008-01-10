Тимошенко хоче ліквідувати податкову міліцію
14:06, 10 січня 2008Політика
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Кабмін допрацював Програму діяльності
Уряд має намір в перспективі ліквідувати податкову міліцію.
Як сказано в допрацьованій Програмі діяльності Кабінету Міністрів, розміщеній сьогодні на урядовому порталі, цей пункт міститься в розділі про стратегію реформування податкової системи України на середньострокову перспективу.
Також планується поступове зниження рівня податкового навантаження, розширення бази оподаткування, мінімізація податкових пільг, відміна ПДВ і заміна цього податку податком на споживання (продаж).
Уряд і коаліція зобов`язуються завершити розробку і ухвалення Податкового кодексу України.
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