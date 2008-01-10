Ющенко визначив спільне завдання для Тимошенко, Яценюка і Балоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив спільним завданням для Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Секретаріату Президента вступ України до Світової організації торгівлі в лютому цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час щотижневої традиційної зустріч із прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ за участі секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ і глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

При цьому Президент констатував, що наприкінці року Україна досягла максимальної готовності до членства у СОТ.

Окремо для уряду Президент визначив як ключове завдання щодо внесення збалансованих та узгоджених змін до державного бюджету на 2008 рік. «Уникнення всіх ризиків бюджетного процесу і економічних процесів для розвитку певних галузей економіки», – таку умову поставив глава держави. Президент переконаний, що допрацьований бюджет має відповідати спільним позиціям інституцій влади, і запропонував серйозно попрацювати над цим документом.

Також у ході зустрічі В.ЮЩЕНКО поставив перед урядом завдання забезпечити фінансування заходів підготовки до Євро-2012. «Це тема, яка з лютого повинна бути забезпечена в державній частині бюджетними фінансами», - сказав Президент.

Окремо В.ЮЩЕНКО поставив вимогу уряду закласти в бюджет 2008 року нову концепцію будівництва доступного житла.

На думку глави держави, зміни до бюджету також мають забезпечити реструктуризацію заборгованості з компенсацій податку на додану вартість підприємств різних форм власності.

Узагальнюючі завдання для влади, Президент висловив переконання, що він бачить усі шанси і можливості спільних дій для покращення добробуту кожного громадянина та розвитку сучасної України. «Я переконаний, що ми зможемо діяти ефективно, системно, єдиною командою і без зайвого популізму», - зазначив глава держави.