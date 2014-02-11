Голову полтавської "Свободи" обвинувачують у захопленні будівлі облради

Як повідомляє прес-служба ВО «Свобода», 10 лютого після 18.00 слідчі Полтавського міського управління міліції викликали Чабановського на допит і вручили постанову про підозру в захопленні адмінбудівлі.

Читайте такожНа Львівщині спалили ресторан, що належить родині депутата-свободівця Також слідчі подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Правоохоронці наполягали на проведенні судового засідання цього ж дня, 10 лютого.

На знак протесту проти дій міліції та на підтримку Чабановського міське управління міліції пікетувала понад сотня полтавців.

Читайте такожУ Луцьку суд закрив кримінальні провадження проти шести євромайданівців Судове засідання з обрання запобіжного заходу голові Полтавської облорганізації «Свобода» було призначено на 23.00 в Октябрському районному суді. Однак суддя перенесла слухання у справі щодо обрання запобіжного заходу Чабановському на 11 лютого на 14.00. Вона пояснила свої дії тим, що слідчий подав клопотання про застосування щодо підозрюваного цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, голові Полтавської обласної організації партії «УДАР», депутатові облради Петру Вороні також висунуто звинувачення в захопленні державних будівель.

Суд сьогодні обере запобіжний захід Вороні.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Полтаві перед адмінбудівлею облдержадміністрації пройшов мітинг опозиції. Його учасники вимагали відставки губернатора Олександра Удовиченка.

10 лютого Київський райсуд Полтави зобов'язав осіб, перебування яких у Полтавській обласній раді не пов'язане з виконанням трудових обов'язків, звільнити адмінбудівлю.