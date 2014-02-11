Мера Донецька влаштує будь-який склад уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Мене влаштує будь-який склад», - сказав мер, кажучи про новий склад Кабінету міністрів. Але при цьому він зазначив, що влаштує той склад, «який забезпечить стабільність в країні, розвиток і стійке фінансове і політичне становище в державі».

На прохання журналістів оцінити нинішнього главу Адміністрації Президента Андрія Клюєва як одного з можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра, мер сказав, що «працював і зараз працюю з ним... і оцінюю його як грамотного, ефективного і як людину, яка має погляди на все передове і може принести користь нашій державі, нашому народу».

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня Президент Віктор Янукович звільнив Клюєва з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України і призначив його главою Адміністрації Президента.

Микола Азаров подав 28 січня заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів. Разом з тим, Янукович доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки глави уряду покладено на першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.