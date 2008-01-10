Ющенко хоче підпорядкувати собі Національну гвардію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує підпорядкувати Національну гвардію главі держави.

Про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН. Він нагадав, що глава держави направив у Верховну Раду проект закону «Про Національну гвардію України». Згаданим законопроектом пропонується перетворити Внутрішні війська МВС на Національну гвардію України як окреме військове формування.

Заступник глави Секретаріату Президента зазначив, що за своєю суттю внутрішні війська мають здійснювати охорону, а не воювати, тому більш адекватною їх назвою є “гвардія”. Це підтверджується і закордонним досвідом.

Як повідомляв УНІАН, також проект закону передбачає, що окрім функцій, які зараз виконують ВВ, Нацгвардія має брати участь у заходах правового режиму воєнного або надзвичайного стану, припиняти діяльність незаконних воєнізованих чи збройних формувань, нейтралізовувати масові заворушення.