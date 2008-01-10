У Януковича зізналися, що Ющенко обіцяв їм ”ширку”

Партія регіонів погодилася на проведення дострокових парламентських виборів в обмін на обіцянку секретаріату президента про створення широкої коаліції.

Про це в інтерв’ю "Газеті по-українськи" сказав "регіонал" Василь Хара.

"У травні відбулися певні домовленості, і через це ми дали згоду на дострокові вибори", - сказав він.

На уточнююче запитання, про які домовленості йдеться, Хара відповів: "Про широку коаліцію".

"По суті, президент вкотре обдурив. Я тоді казав, що не можна йому довіряти. Він крутив-крутив... Намагався і Юлію Володимирівну обдурити, і Віктора Федоровича, і нашу політичну силу. Сьогодні ми зрозуміли, що з обіцяного нічого не буде", - додав він.

Водночас, за словами Хари, у Партії регіонів і досі не відкидають ідею широкої коаліції.

"Сьогодні ситуація одна, а завтра вона може повернутися. Скажуть: ”Хлопці, давайте щось робіть. Давайте створювати коаліцію”. Тоді буде виправдана присутність нашої людини в РНБО (Раїси Богатирьової)", - сказав він.

Українська правда