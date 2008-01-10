Москаль знає, як перевірити парламент ”на вшивість”

Завтра в Києві буде презентовано законопроект про створення Національного антикорупційного бюро. Про це «Народній Самообороні» повідомив народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Геннадій Москаль.

Правова основа законопроекту про створення Національного антикорупційного бюро – закон «Про протидію протизаконних дій та корупції». "Також необхідно прийняти зміни до 18 законів України, в тому числі - про державну службу, органи місцевого самоврядування, судоустрій, тощо", - зазначив Геннадій Москаль.

«Створення Національного антикорупційного бюро – це одна з передвиборчих обіцянок саме «Народної Самооборони», і ми виконали його. Тепер нам цікаво подивитися на парламент, де багато хто виступає за боротьбу із корупцією. Цей законопроект стане перевіркою на вшивість», - вважає Геннадій Москаль.