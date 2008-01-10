Кабмін призначив нових радників та помічників прем’єр-міністра

Кабінет міністрів призначив ряд нових радників та помічників Прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, радником глави уряду згідно з розпорядженням вiд 9 січня 2008 року № 9-р та № 8-р призначено Миколу БАГРАЄВА та Олександра ФОМІНА. Обидва радники працюватимуть на громадських засадах.

При цьому згідно з розпорядженням Кабміну від 9 січня 2008 р. № 2-р Ольгу ТРЕГУБОВУ призначено першим помічником голови уряду, а згідно з розпорядженням від 9 січня 2008 р. № 7-р Оксану СУХОМЛИН та розпорядженням від 9 січня 2008 р. № 6-р Наталію СВІДЕРСЬКУ призначено помічниками прем’єр-міністра.