Комуністи ще думають над пропозицією Януковича

Комуністична партія України не ухвалювала рішення про створення об’єднаної опозиції з Партією регіонів.

Про це в інтерв’ю радіо “Свобода” заявила представник КПУ Катерина САМОЙЛИК.

«Ми не ухвалювали політичного рішення з цього питання. Ми його на президії центрального комітету дійсно в принципі обговорили і сказали, що така об’єднана опозиція можлива лише за умови визначення принципових положень, навколо яких ми можемо об’єднатися. Але офіційного рішення Комуністична партія України не ухвалювала. Ці заяви – це приватні думки членів нашої партії», – заявила К.САМОЙЛИК.

«Оскільки партія демократична, то кожен може висловлюватися», – додала вона.