Тігіпко виступив проти коаліційного уряду

Про це заявив народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Сергій Тігіпко у заяві, опублікованій на його офіційному сайті.

"Ситуація невизначеності породжує хаос. Проблем стає дедалі більше, економіка глибше й глибше занурюється в кризу. Уряд, який всього-на-всього виконує обов'язки, не користується довірою, а значить – не зможе провести необхідні перетворення", - вважає Тігіпко.

Читайте такожРибак заявив, що Янукович погоджується на створення коаліційного урядуНа його думку, наступного тижня потрібно терміново сформувати новий уряд, інакше країна може пройти пройти точку неповернення і ситуація в ній втратить будь-яку керованість.

"Коаліційний уряд – це глухий кут. Формувати Кабінет Міністрів за квотою партій чи за милозвучністю прізвищ – безглузде заняття. Міністри не повинні проводити політику своїх партій", - заявив депутат.

Він вважає, що члени уряду мають працювати в інтересах всієї країни, а сам уряд - складатися з енергійних і компетентних фахівців.

"Новий Кабмін не має бути урядом статусів. Це має бути уряд дій", - підсумував Тігіпко.